"Retrouver l’âme des 24h de Louvain-la-Neuve": de nouvelles mesures prises pour la 41e édition (vidéo)

La 41e édition des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve, les 24 et 25 octobre prochains, bénéficiera d'un dispositif de sécurité modifié, le niveau de la menace terroriste étant descendu d'un cran par rapport à 2017. Mais diverses mesures seront prises et l'événement sera sécurisé par environ 400 policiers locaux et fédéraux, par une centaine d'agents de gardiennage, et environ 160 personnes composeront le dispositif médical. Les organisateurs ont reçu le label Backsafe de l'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR), saluant les efforts réalisés pour un retour en sécurité après la fête.

Il s'agit notamment des trains spéciaux qui circuleront depuis Bruxelles, Namur et Liège pour rejoindre puis quitter Louvain-la-Neuve durant l'événement, et des navettes de bus instaurées entre les campus de Woluwé et de Louvain-la-Neuve. Le label octroyé par l'AWSR permet également cette année de mettre en oeuvre un système de chèques-taxi à prix avantageux pour permettre un retour à domicile en sécurité.

"Nous voulons retrouver l’âme des 24h en faisant passer le circuit des vélos davantage dans le centre-ville pour que le public puisse supporter les coureurs. 82 équipes sont inscrites actuellement", a expliqué à notre micro François Leroy, un des membres du comité organisateur.

A l'intérieur de l'événement, des mesures sont également prises comme la distribution gratuite d'eau potable dans plusieurs lieux du campus durant la fête, la mise à disposition de 120 lits de 21h à h du matin pour les fêtards "fatigués", ou encore l'entrée en vigueur d'une ordonnance de police autorisant la vente uniquement de bières (les autres alcools sont proscrits) sur le site, avec interdiction des cannettes et des contenants en verre.

Une quarantaine de stadiers sillonneront la ville pour guider le public, et des guides ambulances sont prévus en cas de besoin. Un poste médical avancé sera également installé sur place: neuf médecins ainsi que 18 infirmiers de la clinique Saint-Pierre d'Ottignies s'y relaieront.

Les organisateurs proposent également une application "24H Velo" pour IOS et Androïd et disponible sur la plateforme Beevent. Elle reprendra toutes les informations pratiques sur l'événement (plan du site, numéros d'urgence, renseignement en matière de mobilité...) et permettra de relayer des messages de prévention durant la fête.