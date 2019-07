"Très important déploiement de police et des jeunes menottés": que s'est-il passé devant le McDonald's de Nivelles?

"Très important déploiement de police au McDonald's de Nivelles. Jeunes menottés sur le parking", signale Andrew via le bouton orange Alertez-nous. Selon lui, une dizaine de véhicules de police était présente sur place. "Il y avait même la brigade canine", ajoute-t-il.

La police locale de Nivelles confirme un déploiement important ce mardi après-midi chaussée de Namur, près du McDonald's. Vers 14h, les policiers sont intervenus en nombre pour une violente bagarre sur la voie publique entre plusieurs individus."Six personnes âgées d'une trentaine d'années sont impliquées. Tous ces suspects ont été interpellés. Ils se trouvent actuellement en cellule", indique la police locale qui refuse pour le moment de révéler l'origine de l'altercation.

Ces individus étaient-ils armés ? Les forces de l'ordre ne veulent pas non plus répondre à cette question, mais la police assure qu'ils représentaient bel et bien "un danger". A 15h30, des policiers étaient encore sur place.