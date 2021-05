"Tu fais moins le malin là": quand nos journalistes testent la nouvelle attraction du parc Walibi (vidéo)

Ce samedi 8 mai, les parcs d'attraction peuvent rouvrir. Les parties extérieures sont à nouveau accessibles au public. Une de nos équipes s'est rendue au parc Walibi, à Wavre. L'occasion de tester la nouvelle attraction.

Malgré la météo mitigée, les amateurs de sensations fortes sont au rendez-vous pour la réouverture des parcs d'attraction ce samedi 8 mai. Notre journaliste Michael Menten et notre cameraman Gaetan Delhez se sont rendus à Walibi, à Wavre. L'occasion pour eux de tester la nouvelle attraction du parc, le "Kondaa". Avec 50 mètres de hauteur et une vitesse maximale de 113 km/h, elle est l'attraction la plus haute et la plus rapide du Benelux.

Comment vont réagir Michael et Gaetan sur cette attraction ? Vous pouvez suivre leur parcours ici, filmé à l'aide d'un GoPro.