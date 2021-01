Une mère bloquée à l'étranger aurait laissé ses deux enfants seuls à Braine-l'Alleud: la police est intervenue

"Une femme de Braine-l'Alleud est partie début décembre dernier en République Démocratique du Congo (RDC), en laissant derrière ses deux enfants adolescents", nous a-t-on signalé ce mardi via notre bouton orange Alertez-nous. Selon l'alerteur, cette mère serait bloquée en RDC après avoir été infectée par le Covid-19 et n'aurait conféré à personne la responsabilité de garder ses deux enfants, livrés à eux-mêmes à partir du 28 décembre. "Heureusement, son ex-mari a fini par avoir vent de cela et la police est venue à son domicile, en exigeant que les enfants soient sous la garde de leur père", assure notre alerteur.

Le parquet du Brabant wallon confirme que la situation est connue de son office et que la police est bien intervenue sur place le 4 janvier. Toutefois, il se refuse à donner tout complément d'informations pour respecter la protection des mineurs d'âge.