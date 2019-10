24 heures vélo de Louvain-la-Neuve: nuit sans soucis majeurs d'après les organisateurs

(Belga) Selon le CSE Animations, qui organise les 24 heures de Louvain-la-Neuve, la 42e édition de ce grand événement du folklore étudiant s'est déroulée sans soucis majeurs. Vers 5 h du matin, les fêtards étaient pour une bonne part rentrés, et la police avait enregistré sept arrestations administratives, et aucune intervention judiciaire sur le site. Les ambulances prévues au départ du QG où sont rassemblées toutes les disciplines de la gestion de crise n'ont pas été débordées, et le nombre de prise en charge au poste médical avancé est légèrement inférieur à celui de l'édition précédente.

"A cette heure, tout le monde commence à rentrer: les trains de nuit et les navettes ont très bien fonctionné et la nuit s'est déroulée sans soucis majeurs. La police a juste dû fermer la zone de concert 'Leclercq' un peu avant minuit parce qu'il y avait beaucoup de monde. Vers minuit, une cinquantaine de personnes avaient été prises en charge au poste médical, soit 10% en moins que l'année dernière", indiquait vers 5h15 du matin Guillaume Willemart, pour le CSE Animations. "Quant au nombre de personnes évacuées vers un hôpital, on est à la moitié par rapport à l'an dernier". La 42e édition des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve se terminera officiellement ce jeudi à 13h. Cette arrivée des vélos sur la Grand-Place de la cité universitaire sera précédée d'un dernier concert qui attire généralement beaucoup de monde. C'est le groupe allemand ItaloBrothers qui assurera cette année ce concert de clôture.