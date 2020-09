À Genappe, bientôt une station de recharge pour véhicules électriques partagés: un équipement INÉDIT pour cette petite ville

C'est une première en Brabant Wallon: Genappe met en place une station de recharge pour véhicules électriques partagés. Un équipement inédit pour une ville de petite taille en Wallonie. Il s'agit d'un moyen de transport alternatif accessible 24/24h et 7/7j/.

"L'endroit n'a pas été choisi par hasard. Nous sommes à l'endroit où se trouvait une gare jusqu'il y a une trentaine d'années d'ici et un chemin de fer. Ce chemin de fer a été transformé en ravel. On est donc contre le ravel. De plus, nous sommes en centre-ville et à côté d'une école qui vient de s'ouvrir", témoigne Gérard Couronné, bourgmestre de Genappe.

Chaque véhicule a une autonomie de 325 kms. Les réservations se font via une application et seront accessibles à la fin du mois pour une période de test d'un an.