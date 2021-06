A Jodoigne, Julie ne vend pas de glaces dans son camion ambulant mais... du VIN

A Jodoigne, nos journalistes ont suivi Julie, une caviste qui vend du vin comme elle vendrait de la glace: dans un camion ambulant.

Depuis 1 semaine, Julie d'Ambrosio sillonne les rues de Lathuy à Jodoigne à bord de sa camionnette. Sur le modèle d'un marchand de glaces, elle vend ses vins à domicile. La petite musique fait sortir les habitants de chez eux qui reconnaissent l'arrivée de la caviste. Une façon pour Julie de nouer des contacts avec les clients, et pour les riverains de créer de la convivialité dans leur quartier.

"J'ai l'impression que les gens étaient un peu timide, alors je me suis dit que j'allais aller vers eux. J'avais envie de retrouver ce contact qui me manquait très fort et de leur offrir ce service, de venir devant chez eux", explique l'initiatrice du projet.

Les vins proposés sont issus de petits producteurs locaux. Un concept innovant et qui démarre bien. La formule a su séduire les habitants d'autant que Julie fait sa tournée entre 17 et 19h, à l'heure de l'apéro.

Julie se dit même prête à étendre sa tournée dans d'autres villages de Jodoigne. Elle envisage aussi d'aller jusqu'à Walhain ou Waterloo s'il y a de la demande dans ces coins-là. La Jeune maman est caviste de métier, mais à cause du confinement elle a perdu pas mal de clients (restaurants et traiteurs) qu'elle avait l'habitude de fournir. Ce système de caviste ambulant lui permet de rebondir et de trouver de nouveaux marchés.