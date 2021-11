À La Louvière, des élèves de 5ème vont écrire un livre sur leur ressenti pendant la crise sanitaire

Une classe de 28 élèves de 5ème de l'Athénée provinciale de La Louvière a décidé de se lancer dans l'aventure d'écrire un livre. Ils se constituent en un Collectif d’élèves-écrivains. Dans ce livre, ils vont témoigner de cette année Covid si particulière. Un projet qui tient particulièrement à coeur à Amélie Castin, leur professeure de Français à l'origine du projet.

Les élèves ont déjà eu un peu l'occasion de s'exprimer sur la manière dont ils ont vécu et vivent encore aujourd'hui la crise covid : cours en distanciel , limitation des possibilités de sortie, de voir ses amis, etc. Comment reparler de l'année Covid quand on a 16-17 ans, qu'on est en 5ème et qu'on a été en confinement quand on était en 3ème, puis en distanciel une semaine sur deux, en 4ème ? Comment ont-ils vécu cela ?

Un projet d'écriture qui s'étalera sur deux ans, mené en collaboration avec la maison d'édition "Etre vu pour Etre lu". Le livre de 180 pages sortira en février 2023. Le projet de livre est né d'une rencontre entre Marianne Wéry, auteure et éditrice et l'enseignante Amélie Castin.

Comment se déroulera l'écriture du livre ?

C'est lors d'ateliers d'écritures que les élèves auront l'occasion de découvrir les différents processus d'écriture et de publication d'un livre. Ce mercredi 17 novembre, l'éditrice Marianne Wéry est venue avec son graphiste en classe pour présenter ce qui sera la couverture du livre : un caddy rempli de papier toilette, l'une des images qui illustre aussi le début de la crise sanitaire.

Le titre du livre a également été présenté aux élèves "Be Alive", soit en français, "Être vivant". Les élèves ont également réfléchi à des titres et des couvertures qui serviront à illustrer une exposition sur leur aventure littéraire.

Lors de cet atelier, les élèves ont eu l'occasion d'en apprendre plus sur le processus d'écriture comme la manière de choisir un titre accrocheur ou encore quelle couverture choisir et pourquoi.

Les prochains ateliers d'écriture auront lieu en janvier et seront consacrés à l'écriture même du livre. Chaque élève écrira une histoire, une chanson, un slam ou autre expression. Ils ont l'année scolaire pour finaliser leur écrit.

L'année scolaire 2022-2023 sera consacrée à la promotion dans les librairies et dédicaces. Ils feront le tour de la question, depuis l'écriture jusqu'à la promotion, la vente de leur ouvrage et la rencontre avec des lecteurs.

Les bénéfices de la vente du livre serviront à financer le voyages de rhétos des élèves.