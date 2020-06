À la rentrée, l'UCLouvain donnera la priorité au présentiel

(Belga) L'Université catholique de Louvain annonce jeudi qu'elle donnera à la rentrée la priorité aux cours donnés en présence des enseignants et des étudiants. Depuis la mi-mars, l'université, à l'instar des autres établissements universitaires du pays, n'a prodigué de cours qu'à distance, en raison de la crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus.

Les examens se déroulent également majoritairement à distance afin d'éviter autant que possible les contacts et une propagation du virus. Cette crise a mis en avant le caractère indispensable de la dimension humaine en présentiel, souligne l'UCLouvain. Si l'expérience à distance a permis "d'introduire de nouvelles manières d'enseigner", "rien ne remplace la richesse de nos échanges en présence les uns des autres", estime Vincent Blondel, recteur de l'UCLouvain, cité dans un communiqué. Cette crise a mis en avant le caractère indispensable de la dimension humaine en présentiel, souligne l'UCLouvain. Si l'expérience à distance a permis "d'introduire de nouvelles manières d'enseigner", "rien ne remplace la richesse de nos échanges en présence les uns des autres", estime Vincent Blondel, recteur de l'UCLouvain, cité dans un communiqué. Les étudiants qui entament leur parcours universitaire en septembre prochain feront l'objet d'une attention particulière, avec des portes ouvertes virtuelles le 24 juin et une journée d'accueil sur les sites de l'université le 14 septembre. Par ailleurs, l'évaluation continue, et non aux uniques périodes d'examens, acquerra une place plus importante. Concernant la seconde session organisée cet été, davantage d'examens seront organisés en présentiel. Les autres universités francophones du pays ont déjà annoncé leur plan de rentrée, mettant également l'accent sur le présentiel et la possibilité de s'adapter en cas de nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19. (Belga)