A Lasne, Hélène a créé un refuge pour chiens maltraités: "Ils n'ont pas été socialisés ou ont vécu enchaînés"

A Lasne, Hélène Decroix s'investit, depuis plus d'un an, dans un refuge pour chiens maltraités. Notre journaliste Vincent Chevalier l'a rencontrée pour Bel RTL.

Depuis 14 ans, Hélène Decroix consacre sa vie aux chiens. Cette éducatrice canine et comportementaliste de Lasne a créé il y a un an et demi l'asbl Dogs & Company Rescue : un refuge, chez elle, pour les chiens maltraités. Elle les recueille, les soigne et les rééduque avant de les proposer à l'adoption.

"J'avais vraiment envie de faire quelque chose qui me tenait à cœur, d'agir où peu de gens arrivent à être efficaces, c'est-à-dire sur des chiens extrêmement mal au point, maltraités ou qui n'ont pas été socialisés, qui ont vécu enchaînés pendant plusieurs semaines", confie l'éducatrice au micro de Vincent Chevalier pour Bel RTL.

Cette asbl peut compter sur un réseau de personnes qui souhaitent lutter contre la maltraitance animale. Elle met en relation ainsi les acteurs de la protection animale comme les associations ou les autorités compétentes. Lorsque la police se trouve face à un chien maltraité, elle peut contacter l'asbl pour la prise en charge de l'animal et pour une future réintégration.





"On ne les attache jamais"

Frappés, emmurés, enfermés, torturés... Les chiens qui arrivent chez Dogs & Company Rescue présentent des traumatismes sévères, aussi bien physiques que psychologiques. Et ils ont souvent peur des humains. La réinsertion doit donc se faire étape par étape.

"Les chiens qui ne sont pas maltraités vont aider le chien traumatisé à se détendre. Ensuite, on ne les attache jamais. Ils viennent et ne rentrent dans la maison que lorsqu'ils décident de rentrer. Le jour où ils font ce pas, on démarre avec eux une vie normale. On les met dans la voiture, on les emmène en promenade", détaille Hélène Decroix.

Dogs & Company Rescue replace ensuite ces animaux dans des familles d'accueil. Les familles doivent s'engager à suivre le "protocole" mis en place par l'asbl. Un accompagnement, des conseils et un suivi sont également effectués.





Comment adopter ?

Pour les personnes intéressées par une adoption, toutes les informations sont présentes sur le site internet et la page Facebook de Dogs & Company Rescue. Il faut compter 200€ pour l'adoption d'un chien.

"En règle générale, tous nos chiens sont annoncés sur notre page Facebook. Quand les gens trouvent un chien qui les attirent, ils nous téléphonent, si le chien est compatible avec leurs attentes, ils viennent le rencontrer. Ensuite, on refait une réunion avec le chien. Si on a un doute, on fait une visite de la maison avant l'adoption et on fait toujours une visite après adoption. Et tous les adoptants ici ont droit à une séance de comportement gratuite", explique Hélène Decroix.





Développer le centre pour accueillir davantage d'animaux

Gérer un tel centre coûte évidemment de l'argent. La nourriture, les soins, traitements vétérinaires, déplacements ou encore frais de gestion constituent un réel budget pour l'asbl. La prise en charge complète d'un chien coûte environ 500€ à l'asbl. C'est pourquoi il est possible de parrainer le centre ou un animal. L'asbl recherche aussi des mécènes.

Avec plus de moyens Hélène Decroix aimerait développer considérablement son refuge pour accueillir plus de chiens, mais aussi d'autres animaux tels que des chevaux, des ânes, des chats et tous les "nouveaux animaux de compagnie".