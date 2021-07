Le Brabant wallon a également été très touché par les inondations. À Limal, un centre de travail adapté a été complètement détruit. Jeudi dernier, l'eau a atteint 98 cm. Les machines et les moteurs sont désormais inutilisables.

Dans ce centre, 85% des employés sont des personnes handicapées mentales et physiques. L'entreprise a donc besoin d'équipements particuliers pour mener à bien ses tâches. C'est notamment le cas d'un ascenseur, indispensable pour se rendre à l'étage. "Tout notre personnel à mobilité réduite ne peut plus prendre ses pauses", déplore Anne, une employée. Avant d'ajouter: "Tout est à l'arrêt. On a perdu tous nos équipements".

Un appel aux dons a été lancé afin de subvenir aux besoins de cette entreprise afin qu'elle puisse reprendre ses activités le plus rapidement possible.