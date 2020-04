A peine rouverts, les drive des Mc Donald's sont pris d'assaut: des kilomètres de files constatées

Ils n'auront pas attendu un jour de plus. Des amateurs de restauration rapide se sont rués au drive de McDonalds. Des kilomètres de files ont été constatés ce mardi soir au Mc Donald's de Mont Saint Guibert. "C'est certain, ça manquait à certains", commente Valérie via notre bouton orange Alertez-nous. A Anderlecht, même constat. Les files ne désemplissent pas.

La restauration rapide semble vouloir se relancer petit à petit après la fermeture des restaurants décrétée au début du confinement mis en place pour limiter la propagation du coronavirus. Après McDonalds, qui a annoncé lundi matin la réouverture de ses drives-in dès mardi, Burger King et Quick ont ainsi annoncé qu'ils en feraient de même à partir de jeudi.

Les clients de ces trois restaurants seront exclusivement servis aux guichets des drives-in, avec un menu adapté, et sont invités à privilégier le paiement sans contact ou électronique. Les heures d'ouverture s'étendent désormais de 11h à 21h pour les 'McDo' et de 11h à 21h30 pour Burger King et Quick.

