À Perwez, les poubelles publiques DÉBORDENT: "On va passer à la sanction puisque certaines personnes ne veulent rien entendre"

La commune de Perwez en a assez des gestes inciviques. Malgré l’effort constant des équipes de nettoyage, certains quartiers ou parties de la commune restent salis par la négligence de quelques-uns. Le collège serre la vis. Des caméras de surveillance vont être déployées sur le terrain.

Certains Perwéziens semblent confondre leurs poubelles privées… et les poubelles publiques. Déchets ménagers, restes de nourriture, litière pour chat, langes, voici ce que l’on retrouve dans les poubelles de la commune. Cela pose un problème pour la propreté et l’environnement, mais aussi pour le portefeuille du citoyen. C’est en effet lui qui paie les poubelles publiques via les taxes. Certains profitent donc de manière abusive. Dans la commune, c’est un système de poubelles à puce qui est en application.

La commune passe aux sanctions

La commune en a assez car elle investit beaucoup pour avoir une commune propre et réduire ses déchets. Après la sensibilisation, elle passe donc aux sanctions. "On veut arrêter ça, explique Jordan Godfriaux, bourgmestre de Perwez. On investit d’ailleurs pour ça puisqu’on a un recypark qui va être rénové. On a des subsides pour les composteurs pour aider les citoyens à gérer leur matière organique notamment. Mais ici, on va passer à la sanction puisque que certaines personnes ne veulent rien entendre, on va investir dans des caméras mobiles et dans la formation de nos agents pour pouvoir constater et sanctionner les contrevenants."

Quatre caméras sont commandées et devraient être opérationnelles d’ici la fin de l’année. Elles seront placées à des endroits critiques pour l’instant.