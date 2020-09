La cave d'Alain à Wavre complètement inondée par la pluie: "On a essayé de remonter tous les meubles en vitesse"

De nombreux branchages sur les voiries, des arbres menaçants ou des rues inondées d'eau et de boue mobilisent les sapeurs depuis le milieu de la nuit de samedi à dimanche. La plupart des interventions s'effectuent dans les entités de Braine-l'Alleud et Wavre.

En raison de vents violents et de fortes pluies, plusieurs dizaines d'interventions ont été enregistrées dimanche par les pompiers brabançons, essentiellement à Braine-l'Alleud et Wavre, a-t-on appris auprès de la zone de secours.

Entre effondrement de chaussée et inondations, les pompiers du Brabant wallon ont dû intervenir plus de 60 fois la nuit dernière. Des milliers de litres d'eau se sont échappés d'un bassin d'orages qui se trouve à proximité de maisons. Plusieurs habitations ont été touchées.

La cave et le jardin d'Alain ont été complètement inondés. Les pompiers sont rapidement intervenus pour évacuer l'eau. "Ma fille s'est réveillée à 6 h du matin. C'est là qu'on s'est rendu compte que la cave allait être inondée, car le jardin était déjà sous eau. On a essayé de remonter tous les meubles en vitesse avec l'aide des voisins. On a réussi à sauver une bonne partie, je pense", a précisé l'habitant sinistré.





Dans l'habitation, les portes sont calfeutrées avec des sacs de sable afin de limiter l'entrée des eaux. "Ils ont placé des sacs devant et derrière la porte pour ralentir l'eau. Et heureusement, car le jardin est 30 centimètres plus haut que la cave. Sans ça, les dégâts seraient supérieurs", a détaillé Alain.



Les pompiers craignent que les eaux du bassin d'orage ne débordent vers d'autres habitations. Les faibles débits rencontrés dernièrement dans les égouts et les chutes de feuilles pourraient avoir joué un rôle. Les habitants évoquent l'entretien... "Là, c'est un peu tard. Il faudrait faire l'entretien plus souvent et surtout en automne, car les feuilles tombent tout le temps et les égouts sont souvent remplis de feuilles ", a dit Wendy, une habitante sinistrée.

Refouler l'eau



"On a une équipe qui est en train de travailler à essayer de déboucher la jonction entre les deux systèmes d'égouttage. En parallèle, on a installé une pompe qui prend en partie le travail de l'égout pour refouler l'eau de l'autre côté de la nationale", a précisé Bertrand Lorent, capitaine des Pompiers de Wavre.

Quelques secteurs autour de Nivelles et Tubize sont également touchés dans une moindre mesure par les intempéries. Quant à la région de Jodoigne, dans l'est de la province, elle semble cette fois avoir été épargnée. Les travaux de pompage, nettoyage et déblaiement devraient se poursuivre durant l'après-midi de dimanche.