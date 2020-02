17 ans que les Nivellois attendaient ça: leur nouveau cinéma, le Ciné4, vient d'être inauguré

Ça y est, les Nivellois retrouvent leur salle de cinéma, après 17 ans d'attente. Le Ciné4 a été inauguré dimanche. L'ancien cinéma de proximité a fermé en 2003 et depuis, les habitants étaient privés d'une salle de quartier. C'est donc avec beaucoup de curiosité qu'ils sont venus découvrir les lieux entièrement rénovés. Deux salles modernes et très confortables.

Nivelles a un cinéma! Il s'agit de l'aboutissement d'une longue saga qui a commencé avec la fermeture du seul cinéma de la commune, l'Athéna, en 2003. La province du Brabant wallon a racheté le bâtiment en 2005 et l'a cédé à la Ville via un bail emphytéotique. L'objectif du flambant neuf Ciné4 est d'atteindre 50.000 entrées par an.

Réaménagé dans le bâtiment de l'ancien Athéna au 4 de la rue de Soignies, le Ciné4 comporte deux salles: une salle principale de 152 places (plus 6 places PMR), et une plus petite salle à l'étage, dotée de 80 places. Les deux salles sont équipées d'un système de son haut de gamme et de projecteurs numériques de dernière génération.

L'idée est de proposer un cinéma de centre-ville à taille humaine, défendant des films de qualité qui pourront être visionnés à des tarifs démocratiques, l'entrée n'excédant pas 7 euros.

La programmation suivra les tendances de l'actualité des sorties, avec des films "grand public" mais plébiscités par la critique. La petite salle permettra une programmation plus pointue.

Le coût des travaux, initialement estimé à 789.000 euros hors TVA, s'élève finalement à 1,646 million d'euros, dont 280.000 euros de subsides de la Région wallonne, 11.212 euros de subsides provinciaux destinés à financer un ascenseur pour personnes à mobilité réduite. La part de la Ville est d'un peu plus d'un million d'euros, tandis que le centre culturel a apporté 300.000 euros.