Accident entre une voiture et un camion à Corbais: un enfant et le chauffeur du camion blessés

Un enfant et un chauffeur routier ont été blessés lors d'un accident impliquant un camion et une voiture, lundi matin à Corbais, dans l'entité de Mont-Saint-Guibert, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Les pompiers brabançons ont été appelés à intervenir, lundi vers 8h45, au rond-point de Corbais, à l'intersection des nationales 4 et 25. Un camion transportant des conteneurs s'est couché sur le flanc, écrasant une voiture. Le camionneur et un enfant se trouvant dans la voiture ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital à Ottignies. Les sapeurs assuraient toujours la sécurisation des lieux peu avant midi, dans l'attente de l'enlèvement des véhicules accidentés.