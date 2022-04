Accident mortel à Incourt ce week-end: le conducteur de la voiture est décédé

Un accident mortel de la route est survenu en début de week-end à Incourt, a-t-on appris lundi auprès du parquet et de la zone de secours du Brabant wallon.



Les pompiers brabançons wallons du poste de Jodoigne et les policiers des Ardennes brabançonnes ont été appelés à intervenir, samedi peu après 1h00 du matin, sur la chaussée de Wavre, à Incourt. Un automobiliste y a, pour une raison encore indéterminée, perdu le contrôle de son véhicule qui a terminé sa course contre un arbre. Le conducteur est décédé sur les lieux de l'embardée.