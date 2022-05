Actions syndicales dans le Brabant wallon ce vendredi: seuls 3 recyparcs seront ouverts

"D’après les informations qui nous sont parvenues et sauf décision de dernière minute, treize de nos recyparcs devraient être fermés à la population ce vendredi 13 mai", a indiqué l’intercommunale du Brabant wallon in BW dans un communiqué. Ces fermetures interviennent dans le cadre d'une journée d'actions syndicales.

Les recyparcs de Braine-le-Comte, Court-Saint-Etienne, Incourt, Ittre, Jodoigne, Nivelles, Orp-Jauche, Perwez, Rebecq, Rixensart, Villers-la-Ville, Walhain et Wavre sont concernés. "Par conséquent, seuls les recyparcs de Braine-le-Château, Chaumont-Gistoux et Genappe devraient être ouverts", a précisé in BW.

L’intercommunale rappelle que le parc de Tubize est actuellement fermé à la population et ce, jusqu'à cet été en raison de travaux.