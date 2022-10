Adapter l'intensité de l'éclairage public quartier par quartier: voici comment Wavre veut diminuer sa consommation d'électricité

On parle tous les jours de la nécessité de faire des économies d'énergies. A ce propos, la situation de Wavre est intéressante. La commune, qui dispose de son propre réseau, a la possibilité de moduler l'intensité de son éclairage public, lampe par lampe.

Elle lance ce soir un test pour un mois.

Grâce à un système, en quelques secondes, l'intensité de l'éclairage public peut être adapté quartier par quartier, rue par rue et même lampadaire par lampadaire. "Si aujourd'hui ou demain, il devait y avoir un problème important dans cette voirie, alors que l'intensité est à 20% et que la police nous demande de rétablir l'éclairage public, nous pouvons le faire à la demande en quelques minutes", explique Roger Le Bussy, le directeur général du réseau d'énergies de Wavre (Rew).

Dès la nuit prochaine, le gestionnaire du réseau communal diminuera l'éclairage dans trois quartiers de Wavre. L'objectif de ce test est de recueillir l'avis des 500 habitants concernés.

Si les retours sont positifs, cette programmation pourrait être étendue aux autres quartiers équipés de l'aide, soit 73% du réseau communal. "Nous serons attentifs aux réflexions des gens par rapport à la sécurité. Nous pourrons alors adapter pour les autres quartiers que nous testerons", indique Luc Gillard, le président du réseau d'énergies de Wavre.

80% d'intensité en début et fin de nuit, 20% aux heures les plus creuses... L'intérêt est de pouvoir moduler l'éclairage en fonction des heures. "En milieu de nuit, généralement, les gens dorment. Et donc on peut descendre cette valeur relativement bas vers les éléments qui sont les plus tolérables. On devrait atteindre deux fois la lumière d'une pleine lune", conclut Roger Le Bussy.

Cette phase test devrait permettre à la commune de Wavre d'économiser 57% de sa consommation électrique, soit 250.000 euros par an.