Affaire dramatique à Mont-Saint-Guibert: "Des bâches blanches ont été déployées"

Plusieurs témoins nous ont signalé via le bouton orange Alertez-nous un important déploiement de police à Mont-Saint-Guibert ce vendredi après-midi. "Que se passe-t-il dans la rue de Corbais? Rue bloquée par la police, vers 14h il y aurait eu un fait grave", nous a précisé une dame.



Contactée par nos soins, la police a confirmé une intervention pour un fait grave, mais s'est refusée à tout commentaire. De son côté, le parquet n'a pas souhaité communiquer non plus, évoquant une "affaire dramatique". De son côté, le bourgmestre Julien Breuer indique ne pas avoir tous les renseignements entre ses mains pour pouvoir communiquer. Il renvoie vers le parquet.



Une source de l'agence Belga indique qu'un homicide aurait été perpétré dans une propriété proche du quartier de la gare.

La rue est bloquée depuis plusieurs heures par la police, qui a installé un important périmètre de sécurité

Notre journaliste Justine Roldan-Perez a fait le point en direct dans le RTL INFO 19H. "Difficile d'obtenir des informations très précises pour l'instant. Ce qui est sûr c'est que la rue est bloquée depuis plusieurs heures par la police, qui a installé un important périmètre de sécurité. Des bâches blanches ont également été déployées, ce qui prouve bien qu'il y aurait un mort, peut-être plus. Il semblerait que ce ou ces cadavres ont été découverts dans un bâtiment. Ces informations sont à prendre au conditionnel pour l'instant", a indiqué notre reporter.



Pour les riverains, l'inquiétude est à son comble. "Les habitants se posent beaucoup de questions. Ils se demandent ce qu'il se passe depuis plusieurs heures", a décrit notre journaliste envoyée sur les lieux.



Selon des informations publiées par le quotidien L'Avenir, une femme morte étranglée aurait été retrouvée. Ces renseignements sont toujours à prendre au conditionnel pour l'instant.



Un juge d'instruction est descendu sur les lieux.



