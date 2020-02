Après 10 ans d'attente, les habitants de Braine L'Alleud pourront bientôt profiter d'une nouvelle piscine (vidéo)

Ils l’attendent depuis 10 ans: les Brainois vont pouvoir plonger dans leur nouvelle piscine à partir de septembre. L’ancien bassin a fermé pour cause de vétusté et a donc été rénové, même si cela a pris plus de temps que prévu.

Il faut dire que quelques obstacles ont dû être franchi pour pouvoir réaliser ces travaux. "Il y a beaucoup d'écueils. Il faut maîtriser le budget et régler les problèmes de permis, de terrains...", nous précise Geoffroy Matagne, échevin des sports.

L'objectif est maintenant de finaliser les travaux au plus vite afin de permettre à la région de disposer d'une piscine pour plusieurs dizaines d'années.