Attention à vos canalisations: le dégel peut les endommager

Après une période de froid intense, les températures positives font leur retour. Néanmoins, ce phénomène de dégel peut créer des dégâts auprès des canalisations.

Avec la météo qui varie entre des températures négatives et positives, les canalisations peuvent rencontrer des problèmes. Cela est dû à des mouvements de terrains provoqués par le gel et le dégel.

Benoit Demoulin, porte-parole de la société wallonne des eaux, explique : "Le phénomène qui est le plus impactant, notamment pour les points sensibles de réseaux de distribution (…) c'est le mouvement de terrain que provoque le gel et puis le dégel. C’est-à-dire une contraction et puis une décontraction du sol. Ce sont des faibles mouvements qui peuvent parfois avoir un impact sur l'infrastructure des conduites de distribution".

Pouvant occasionnellement s'étendre à des zones couvrant plusieurs kilomètres, la société des eaux se doit de pouvoir agir le plus rapidement possible. "(…) Il y a des zones où l'on détecte des débits anormaux, ce sont des zones qui font entre 10 et 15 km. Donc, dans les jours qui viennent, on va chercher les endroits précis où a lieu ces écoulements anormaux et alors là, on procédera aux réparations" précise Benoit Moulin.