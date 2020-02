Attention si vous circulez entre Bruxelles et Braine-l'-Alleud ce week-end: il n'y aura pas de train

Aucun train ne circule ces samedi et dimanche sur la ligne 124 entre Bruxelles-Midi et Braine-l'Alleud, a-t-on appris auprès d'Infrabel. Les équipes techniques du gestionnaire du réseau ferroviaire seront à l'ouvrage sur deux chantiers distincts, à Waterloo et Rhode-Saint-Génèse. En conséquence, la SNCB met à disposition des navettes de remplacement, dont les détails sont disponibles sur son site internet.



Plus aucun train n'est sur les voies, vers et depuis Waterloo, depuis vendredi soir jusque lundi 05h40. L'accès aux quais est également impossible, pour raisons de sécurité. Infrabel fait également savoir aux riverains proches que des nuisances sonores et vibratoires sont à prévoir. Les ouvriers travailleront à la pose partielle d'un nouveau couloir souterrain à hauteur de la gare de Waterloo. Celui-ci permettra aux piétons de traverser de manière sécurisée mais aussi d'accéder aux quais de la gare via une rampe adaptée aux personnes à mobilité réduite, dont l'édification est prévue plus tard.

Le couloir devant passer sous les voies, les ouvriers couperont une portion des rails, déblaieront l'espace qui se trouve en dessous et y pousseront la structure, préalablement construite à côté de son emplacement définitif. Le deuxième chantier, à cheval sur les communes de Waterloo et de Rhode-Saint-Génèse, concerne le projet de réseau express régional (RER).

Infrabel va reconstruire le pont de la drève des Chasseurs, démantelé à l'automne 2019, en le rendant plus large afin qu'il enjambe les quatre futures voies du RER qui passeront par là et dont la mise en service est prévue à l'horizon 2025. L'édifice restera cependant inaccessible jusqu'au 1er juin. En raison de l'installation d'une grue devant les habitations du bout de la drève des Chasseurs, l'accès automobile est impossible depuis vendredi matin jusque lundi 16h00.