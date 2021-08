Augmentation des vols dans les jardins et les caves du Brabant Wallon: "Je ne supporte pas qu'on pille les gens comme ça"

Attention si vous habitez dans le Brabant wallon, la Province fait face actuellement à une vague de cambriolages. Des voleurs qui ne visitent pas l'intérieur des maisons mais se contentent des caves, des garages et des abris de jardin où il y a là aussi beaucoup de choses de valeur.

"Ils ont cassé au pied de biche. Ils ont tout chamboulé", déplore Sonia. Il y a deux semaines, elle s'est fait voler une débroussailleuse et une scie à onglet. Au-delà de la perte financière que cela représente, c'est aussi un choc pour elle. "Je ne m'en suis pas encore remise. Parce que tu dors plus, je suis désolée tu dors plus quand ça t'arrive. Moi je ne supporte pas qu'on pille les gens comme ça. Qu'ils aillent travailler ces gens-là et c'est tout !"

Dans cette rue, tous les cambriolages se sont déroulés de la même façon en passant par les champs, derrière les jardins. Les intrus ont coupé les clôtures.



Cette technique a été utilisée dans d'autres propriétés notamment dans l'abri de jardin de Leonor, une autre habitante de la rue. "Quand il n'avaient pas d'accès, ils ont coupé les clôtures. Nous on avait une petite porte, donc ils ont forcé la porte, sont rentrés. Les abris de jardins sont pas fermés évidemment. Il y a que nous qui les utilisons", raconte-t-elle.

Mais cet été dans le Brabant wallon, de nombreuses caves ont aussi été cambriolées. Des abris de jardin et des caves, des lieux qui ont un point commun. "Ce sont des lieux qui sont souvent très insécurisés parce qu'il y a peut-être un petit cadenas mais ça, ça se fait vite sauter et ensuite on n'y va pas très souvent, donc le vol est constaté très tard", explique Pascal Neyman, chef de corps de la zone de police Nivelles-Genappe.



Plusieurs zones de police ont lancé une enquête en collaboration avec le parquet du Brabant wallon car c'est toute la province qui est touchée par ces vols. "On a enregistré près plus de 200 PV en ce qui concerne les vols dans les caves des immeubles et plus de 80 PV en ce qui concerne les vols dans les abris de jardin, indique Pascal Neyman. Pris isolément, ce sont des faits qui peuvent paraître anodins. Mais là, ils ont vu le nombre de faits qui se sont passés ces dernières semaines, on considère que ça devient un phénomène assez problématiques"



La police a également renforcé ses patrouilles dans les endroits à risque pour tenter de décourager les malfrats.