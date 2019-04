Beauvechain: une grue de chantier s'écrase sur une voiture qui passait à ce moment-là (photos)

Ce jeudi matin, un Beauvechinois a déclenché le bouton orange Alertez-nous pour nous avertir qu'une grue était tombée sur la voie publique à Beauvechain au croisement de la rue de Wavre et de l'avenue des Combattants. Cette machine de chantier a écrasé deux véhicules. Un premier (de type 4X4) situé au pied de la grue et une voiture, une Fiat qui passait par là. Par miracle, le conducteur de la Fiat est sorti indemne. Les pompiers de Jodoigne ont été appelés rapidement sur les lieux. Ils ont dû procéder à la désincarcération du conducteur.

Selon la page Facebook de la commune, des déviations ont été mises en place via la rue Longue en venant de la Bruyère et via la rue du Broux en venant de Beauvechain.