Braine-l'Alleud: abusées par une fausse visite médicale par visioconférence, des adolescentes montrent leurs parties intimes

Plusieurs directions d'écoles de l'entité de Braine-l'Alleud ont envoyé un courrier aux parents et aux élèves fréquentant leurs établissements faisant état de "faits graves". Un homme, qui a réussi à se procurer les adresses e-mail des élèves, les contacte sous prétexte qu'elles doivent passer une visite médicale en ligne dans le cadre de leur inscription."L'individu demande aux jeunes filles d'allumer leur ordinateur et la caméra installée sur celui-ci et de répondre à quelques questions. Vient ensuite l'auscultation où il observe le visage, les yeux, les oreilles, puis la poitrine et le sexe. L'entretien tourne parfois court parce que les jeunes filles se rendent compte de la perversité de ce qui leur est demandé, mais d'autres obtempèrent sans trop de réaction", indique un courrier consulté dans notre rédaction.

Selon le journal de la Dernière Heure, 3 plaintes ont été déposées à la police brainoise. Les victimes sont âgées de 15 à 17 ans et sont scolarisées dans différents établissements.