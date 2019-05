Braine-l'Alleud: un jeune homme suspecté de tentative de meurtre après une violente dispute familiale

La délivrance d'un mandat d'arrêt a été requise à l'encontre d'un jeune homme dans le cadre d'une tentative de meurtre perpétrée jeudi matin à Braine-l'Alleud, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon.



Une violente dispute familiale est survenue, vers 2h00 du matin, dans une propriété brainoise située dans le clos de la Sapinière. L'un des belligérants, âgé de 24 ans, est ensuite monté à bord d'une voiture et a poursuivi une femme de quatre ans son aînée. Il l'a renversée, la blessant très grièvement.

Emmenée à l'hôpital dans un état critique, la victime souffre notamment d'une hémorragie cérébrale et de plusieurs fractures, commente le procureur brabançon, précisant que son pronostic vital ne serait désormais plus engagé. Le suspect a été privé de liberté et l'affaire a été mise à l'instruction pour tentative de meurtre.