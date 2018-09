Braine-le-Château se remet à l'heure du Moyen Âge, avec ses 25e Rencontres médiévales

Chevaliers, jongleurs, ménestrels, dragons et sorcières sont à nouveau réunis cette année à Braine-le-Château, où ont lieu ce week-end les 25e Rencontres médiévales.

Le village de l'est du Brabant wallon est transformé en bourg moyenâgeux avec plus de 80 spectacles et animations, ainsi qu’un marché médiéval d’une centaine d’artisans triés sur le volet.

Le centre historique de Braine-le-Château est entièrement piétonnier et son accès est gratuit durant tout le week-end.

Le fil conducteur de l’édition 2018 : "Le monde des loupiots". Sur tout le site, des activités sont donc proposées gratuitement aux enfants.





Un campement médiéval authentique sur une grande prairie

Les points forts de cet évènement bisannuel: la belle reconstitution d’un campement médiéval dans une grande prairie non loin du centre historique du village, le marché artisanal, les démonstrations de fauconnerie, d’archerie et de maréchalerie ferrante, du théâtre et une exposition BD. Sans oublier les concerts gratuits sur la Grand Place.

On retrouvera aussi les animations de rue, jeux de rôles, marionnettes, mât de cocagne, contes et autres spectacles destinés à un public familial. Les rues sont peuplées de jongleurs, de magiciens, de sorcières...

De plus, dans le cadre des journées du patrimoine, le parc du château du village peut être visité, avec un guide.

Toutes les infos sont sur ce site: www.rencontresmedievales.be