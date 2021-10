Braquage d'une employée de banque à Villers-la-Ville: 2 jeunes suspects privés de liberté

Une employée de banque a été braquée alors qu'elle quittait son lieu de travail, mardi après-midi à Villers-la-Ville, a-t-on appris mercredi auprès du parquet du Brabant wallon. Deux jeunes suspects ont été privés de liberté.



Trois individus ont intercepté la préposée alors qu'elle venait de quitter l'agence Belfius située le long de l'avenue Arsène Tournay, peu avant qu'elle ne rejoigne sa voiture. L'un des malfrats était muni d'une arme de poing et un coup de feu aurait été tiré. Les auteurs ont pris la fuite le long de la voie ferrée toute proche, emportant le sac à main de la victime. D'importants moyens policiers ont été déployés. La circulation ferroviaire a été partiellement interrompue et un hélicoptère a été déployé. Un premier suspect a été interpellé à proximité du domaine ferroviaire. Un complice a ensuite été appréhendé vers 22h00. Il s'agit de deux adolescents âgés de 16 et 17 ans, déjà bien connus des services de police. Ils ont été privés de liberté. Le troisième auteur présumé reste activement recherché.