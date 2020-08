Canicule: les habitants du Brabant wallon appelés à consommer l'eau modérément

L'Intercommunale du Brabant wallon demande à ses habitants d'être raisonnables dans leur consommation d'eau. Les réserves se vident. Le distributeur doit donc gérer ses stocks en temps réel.

Canicule et télétravail

Le site est stratégique sur la région de Wavre et est composé de 2 immenses réservoirs qui alimentent une grande partie de la zone. Cinq millions de litres d'eau sont contenus dans ces réservoirs qui depuis quelques jours sont très largement consommés. Benoît Glibert, responsable production de l'eau potable de l'IBW nous décrit la situation dans le RTLINFO: "En temps normal, vous avez en général 2 jours de battement, et ici, la totalité des réservoirs a été vidée en une seule journée. Il y a évidemment les fortes chaleurs que nous connaissons ces derniers jours, qui expliquent cette surconsommation mais également, la crise sanitaire. Beaucoup plus de personnes restent chez elles."

Sur ce site, les deux réservoirs sont alimentés 24h sur 24. De l'eau redistribuée vers les réseaux qui provient de nos sous-sols.

Vous avez un puits qui est à 50 mètres de profondeur, il y a donc un système de "claration". L'eau est donc directement potable. Il suffit de la pomper, de la chlorer et elle est directement distribuée chez le particulier. Pour couvrir la province du Brabant Wallon, 13 communes et 86.000 compteurs, l'intercommunale compte sur 19 châteaux d'eau.

Pic en soirée

Minutes par minutes, notre consommation est évaluée avec des pics précis. "Il y a un pic le soir qui correspond à une prise d'eau, pour tout ce qui est préparation du souper et douches du soir", nous décrit Benoït Glibert.

Ce mercredi, l'intercommunale du Brabant wallon rappelle à ses habitants de consommer l'eau avec raison en cette période de canicule. Evitez de laver vos voitures. Et en cas de besoin, voici un conseil. "Si vous avez des citernes pour remplir vos chasses d'eau, faites-le à des moments où la consommation est moindre, comme par exemple, la nuit. Cela permet de lisser la consommation."

Une consommation raisonnée évitera des problèmes éventuels de distribution.