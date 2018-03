Un vaste trafic de cannabis entre Namur et Louvain-la-Neuve démantelé: trois étudiants de l'UCL impliqués

Un vaste trafic de cannabis entre Namur et Louvain-la-Neuve a été démantelé révèlent SudPresse ce jeudi matin. Six mandats d’arrêt ont ainsi été décernés et trois étudiants de l’Université catholique de Louvain sont impliqués dans cette affaire. Un important coup de filet qui a pu être effectué suite au travail des enquêteurs de la PJF Namur. Un proche du dossier interrogé par SudPresse indique que le trafic se faisait à "belle échelle" et qu'une "grosse" culture de cannabis se situait en région namuroise. En étudiant la filière, les enquêteurs ont pu identifier notamment les étudiants de l'UCL avant de saisir plusieurs kilos de cannabis. L'UCL et le parquet de Nivelles ne confirment actuellement pas les faits.