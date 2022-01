Carambolage impliquant un camion et plusieurs voitures sur l'E19 à Nivelles: 2 personnes blessées

Un carambolage impliquant un camion et plusieurs voitures est survenu jeudi après-midi sur l'autoroute E19 à Nivelles, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.



Les pompiers brabançons wallons des postes de Nivelles et Braine-l'Alleud se sont déployés jeudi vers 15h00 sur l'autoroute E19 en direction de Mons. L'accident s'est produit à hauteur de la borne kilométrique 22.1, pour une raison indéterminée. Deux personnes ont été blessées et onze véhicules ont été endommagés, précise un porte-parole de la zone de secours.