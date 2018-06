Carambolage sur le ring de Nivelles: deux personnes ont été blessées, dont une sérieusement

Deux personnes ont été blessées, dont l'une sérieusement, lors d'une embardée survenue vendredi après-midi à Nivelles, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Un accident s'est produit sur le ring de Nivelles au kilomètre 104. Selon le site de la police de la route, l'accident implique un camion et cinq voitures "dont une sur le toit". Les pompiers de Braine-l'Alleud, assistés par leurs collègues nivellois, ont dû désincarcérer une victime coincée dans ce véhicule. Le bilan fait état de deux blessés, dont l'un plus grièvement. Ils ont été transportés à l'hôpital à Nivelles.

La circulation a été "fortement ralentie". Plusieurs automobilistes coincés dans les bouchons nous avaient avertis via le bouton orange Alertez-nous. "On est coincés ici depuis 45 minutes et ça ne bouge pas, se plaignait Michèle, vers 17h15. Un automobiliste passant dans l'autre sens et ayant vu la scène nous a dit qu'on allait en avoir pour des heures!".

Vers 19h, les embarras de circulation étaient pratiquement terminés.