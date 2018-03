Céroux-Mousty: une voiture d'occasion volée par de faux acquéreurs en présence de son propriétaire

Une voiture a été volée en présence de son propriétaire et suivant un modus operandi particulier mercredi en fin d'après-midi à Céroux-Mousty, a-t-on appris jeudi auprès de la zone de police d'Ottignies/Louvain-la-Neuve (Brabant Wallon).

Le propriétaire d'une voiture de société avait posté une annonce sur le site internet AutoScout24.be, spécialisé dans la vente de véhicules d'occasion. Après y avoir répondu, deux individus se sont présentés au domicile du vendeur, mercredi vers 16h15, le long du chemin Padri Céroux. Les acquéreurs potentiels ont alors présenté un justificatif émanant soi-disant de la société bpost, lequel aurait attesté de l'envoi d'un virement destiné à l'achat du véhicule.

Non convaincue de la véracité du document, l'épouse du détenteur de la voiture s'est immédiatement rendue dans le bureau postal le plus proche. Un employé lui a précisé que le compte bancaire mentionné n'était pas approvisionné. La dame a aussitôt téléphoné à son époux pour l'en informer. Le ton est alors monté entre l'Ottintois et les deux malfrats. Ceux-ci ont finalement pris la fuite à bord du véhicule, emportant également les documents de bord.