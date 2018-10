Chasse à l'homme à Nivelles: la police déploie un hélicoptère pour trouver un suspect en fuite

De nombreux habitants de Nivelles nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous ce jeudi vers 14h30. "Un hélicoptère de la police tourne au-dessus de Nivelles", nous a écrit David. "Il survole la zone de la gare et de la prison depuis une quinzaine de minutes. Il effectue des cercles assez réduits, à vitesse lente et à basse altitude", a ensuite précisé Patrick.



Contactée par nos soins, la police de Nivelles a expliqué être à la recherche d'un suspect. Une course-poursuite a été initiée en province du Hainaut par un jeune auteur en fuite. Les équipes de la police ont essayé de le localiser. Il aurait pris la fuite par les voies ferrées à proximité de la gare. La circulation des trains a été interrompue durant les opérations de recherches. Le suspect se déplaçait à pied.



La police refuse de s'exprimer sur les faits pour lesquels l'individu est poursuivi, ni le lieu où ils ont été commis.



Vers 15h30, la police fédérale nous a indiqué que l'intervention de l'hélicoptère était terminée. Nous n'en savons pas plus à l'heure d'écrire ces lignes.