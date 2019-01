Chastre: un incendie détruit complètement trois maisons dans le centre

Les flammes ont ravagé trois habitations au centre de Chastre ce mardi soir. L’appel aux pompiers a été donné aux alentours de 19h30/45. L’incendie s’est déclenché dans la cuisine d’une habitation. Le feu s’est propagé rapidement aux maisons voisines. "Par mesure de sécurité, tout le périmètre a été évacué. Il y a des tuiles qui explosent et autres, donc c’est tout de même relativement dangereux", a expliqué le bourgmestre de Chastre Thierry Champagne au micro de RTL Info hier soir.





Aucune victime



La charge calorifique était très importante selon les pompiers sur place. Les structures en bois ont rapidement été la proie des flammes. Quatre casernes ont été dépêchées sur place: Wavre, Nivelles, Gembloux et Val de Sambre. "L’incendie a démarré dans la maison du milieu. Fort heureusement, les gens ont eu le réflexe de sortir, a confié Thierry Champagne. C’est une famille de cinq, trois personnes étaient présentes. Il n’y a pas de victimes, pas de blessés. C’est la bonne nouvelle. Par contre, c’est la désolation parce que trois maisons sont touchées. Ce sont donc trois familles dans la détresse".

Les familles ont été relogées hier soir, elles seront prises en charge par le CPAS de la commune aujourd'hui. "La solidarité à Chastre n’est pas un vain mot. Nous mettrons demain soit un numéro de téléphone, soit un mail spécifique pour pouvoir aider les gens. Si les Chastrois ont déjà des idées, qu’ils passent par la ligne adaptée selon les besoins." Ce matin, la commune a publié plus d'informations sur sa page Facebook. "Vous avez été nombreux à déjà vous manifester pour venir en aide aux 3 familles sinistrées hier soir dû à l'incendie de leurs maisons. Déjà, nous vous remercions pour votre générosité. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre contact avec Madame Chanel Hompesch, assistante sociale auprès des services du CPAS. Elle centralisera vos dons, vos offres de services ou autres propositions et ce, en fonction des besoins des familles", peut-on lire. L'assistante sociale est accessible via le 081/122.750 ou par mail (chanel.hompesch@cpas-chastre.be). Elle sera joignable dès demain, le jeudi 17 janvier.

Ce matin, les pompiers étaient à nouveau présents sur place. Les photos ci-dessous montrent l'ampleur des dégâts.