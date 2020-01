Circulation des trains perturbée entre Ottignies et Bruxelles

La circulation des trains entre Etterbeek et La Hulpe ne se faisait plus que sur une voie aux premières heures de mardi en raison d'un incident à une caténaire en gare de Boitsfort, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel. Un train a arraché une caténaire vers 5h15 en gare de Boitsfort. Le train concerné a dû être immobilisé ne laissant plus qu'une voie disponible entre les gares d'Etterbeek et de La Hulpe.

Le trafic était donc fort perturbé sur la ligne 161 entre Ottignies et la capitale. La priorité est donnée aux trains allant d'Ottignies vers Bruxelles. Dans l'autre sens, des convois sont déviés via Louvain pour rejoindre Ottignies. Des navettes de bus sont également mises en place pour remplacer les trains omnibus entre Bruxelles-Schuman et Ottignies.