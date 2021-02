L'école communale d'Ophain touchée par le coronavirus: une enseignante hospitalisée, 500 élèves pourront être testés jeudi

Un cluster s'est déclaré à l'école communale d'Ophain et la situation est préoccupante: quatre enseignants et un accueillant extrascolaire sont confirmés positifs, une institutrice étant hospitalisée. Une classe de maternelle a été testée pour l'instant: 16 enfants sur les 21 testés sont positifs, bien que tous asymptomatiques. L'école sera entièrement fermée vendredi, le temps d'obtenir les résultats d'un test massif organisé jeudi.

Le pouvoir organisateur de l'école communale a appris qu'une institutrice avait été testée positive durant les congés de carnaval. Et il est apparu qu'un accueillant extrascolaire, qui travaille à l'école mais aussi pour la plaine de vacances organisée la semaine dernière durant les congés, a été testé positif vendredi. Il a été demandé aux enfant qui avaient participé à la plaine de vacances de rester en quarantaine cette semaine, et ceux qui avaient eu cours avant le congé avec l'institutrice touchée ont été testés. Sur une classe de 25 élèves de maternelle, 21 ont passé le test (pour 4 d'entre eux, les parents ont refusé que leur enfant ne se soumette à un test, ndlr), et 16 sont positifs. L'institutrice, elle, présente des complications dues au coronavirus et a dû être hospitalisée.



Un dépistage massif organisé jeudi: 500 personnes pourraient être testées à l'école

Il est apparu que quatre enseignants sont actuellement positifs, en plus de l'accueillant extrascolaire. Vu cette situation, la commune a considéré qu'il s'agissait d'un cluster et qu'il convenait de réagir. Après contact avec le gouverneur de province et la case manager, l'Aviq (Agende pour une Vie de Qualité) a marqué son accord pour organiser un test à grande échelle jeudi dans l'école. Si les parents marquent leur accord, les 450 enfants pourront être testés, tout comme l'ensemble du personnel. "Les résultats de ces tests vont nous permettre d'avoir une meilleure vision de la situation", rappelle Vincent Scourneau, bourgmestre de Braine-l'Alleud, qui précise n'avoir jamais eu affaire à une telle situation depuis le début de la crise sanitaire.

L'école restera fermée vendredi et en fonction des résultats des tests, qui devraient arriver au plus tard dimanche, le pouvoir organisateur décidera s'il faut fermer certaines classes, voire l'école entière, la semaine prochaine.