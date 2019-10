Coincées à des dizaines de mètres de haut, quatre personnes sont évacuées du Dalton Terror à Walibi: "Elles sont restées bloquées pendant 2H" (photos et vidéo)

Quatre personnes se sont retrouvées coincées, samedi après-midi, dans une attraction à Walibi, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. L'évacuation des visiteurs est en cours dans la zone concernée, indique une porte-parole du parc.

De nombreux témoins nous signalent un incident survenu au parc d'attraction Walibi ce samedi. "Des gens sont bloqués dans l'attraction Dalton Terror", nous dit Maëlle, via le bouton orange Alertez-nous. "Ils sont bloqués en l'air depuis deux heures au moins", estime Julie. Sur les vidéos amateur envoyées à la rédaction, on aperçoit affectivement plusieurs personnes assises dans l'attraction, jambes dans le vide, à plusieurs dizaines de mètres du sol.

Renseignements pris auprès de la porte-parole de Walibi, l'attraction est bien bloquée depuis 15h environ. "Suite à un problème technique sur l'attraction Dalton Terror, nous procédons à une fermeture de l'attraction et de la zone où elle est située, disait le service presse vers 17h00. Nous sommes en train d'évacuer les visiteurs bloqués avec l'aide des pompiers. Ces visiteurs sont bloqués sur l'attraction, mais ils sont en toute sécurité".

Les pompiers brabançons et les membres de leur groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) étaient encore en intervention vers 17h30. Le dispositif a pu impressionner les passants et témoins: ils utilisent une échelle aérienne pour évacuer les visiteurs coincés.

Le Dalton Terror est l'une des attractions phares de Walibi. Il culmine à 77 mètres de haut.