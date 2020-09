Collision frontale à Jodoigne: une dame est décédée, un enfant blessé

Une conductrice a été tuée lors d'une collision frontale survenue jeudi après-midi à Jodoigne, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Un enfant qui se trouvait à bord de son véhicule a été blessé.

L'accident est survenu peu après 13H00 sur la chaussée de Hannut (N240), entre Jodoigne et le hameau de Nodrenge, à proximité du carrefour de la rue Sainte-Catherine. Pour une raison indéterminée, une collision frontale impliquant une camionnette et une voiture s'y est produite. L'automobiliste de la voiture est décédée sur les lieux. L'enfant qui se trouvait également à bord a été blessé et transporté à l'hôpital.

L'intervention d'un expert automobile a été requise par le parquet brabançon. Celui-ci ayant terminé ses constatations vers 17H30, les pompiers ont alors pu entamer la désincarcération de la défunte domiciliée dans l'entité de Jodoigne.