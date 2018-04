Complètement ivre, il provoque de nombreux dégâts avec sa voiture à Lasne... avant de rentrer chez lui à pied

Un automobiliste a été interpellé après avoir provoqué d'importants dégâts lors d'une embardée survenue dimanche à Lasne, a-t-on appris mercredi auprès de la zone de police de la Mazerine.

Des Lasnois ont été réveillés en sursaut, dimanche matin vers 6h50, le long de la route de Renipont. Alors qu'il circulait en direction de Rixensart, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, qui a percuté un premier poteau d'éclairage avant de défoncer deux murets en pierre. Plusieurs éléments des murets ont été propulsés à une centaine de mètres du point d'impact. Le véhicule a terminé sa course contre un autre poteau d'éclairage situé quelque 40 mètres plus loin.



Le conducteur, domicilié à Rixensart, n'a pas été blessé. Il a pris la fuite à pied, abandonnant l'épave de sa voiture sur les lieux. Ce sont des riverains qui ont contacté la police. Interpellé dans un état d'ébriété avancé, à son domicile, le Rixensartois a reconnu les faits. Son permis lui a été aussitôt été retiré pour une durée initiale de quinze jours.



Les dégâts occasionnés lors de l'embardée ont nécessité l'intervention de l'Opérateur des réseaux de gaz et d'électricité (ORES) et du service de voirie de la commune de Lasne.