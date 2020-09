Coronavirus à Louvain-la-Neuve: le port du masque étendu à une zone plus large

La bourgmestre d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Julie Chantry, a pris un arrêté vendredi afin d'étendre la zone "port du masque obligatoire" instaurée à Louvain-la-Neuve. La zone existait déjà pour les rues commerçantes fort fréquentées dans le centre de la cité universitaire, mais elle sera bien plus large à partir du lundi 14 septembre, date de la rentrée académique.



La nouvelle zone concernera donc, à partir de lundi à 7h00 du matin, non seulement le centre-ville mais aussi l'axe principal allant du centre sportif du Blocry jusqu'à la place du Levant.

Sont notamment concernées par cette extension: la place Sainte-Barbe et la place des Sciences, la place Gallilée, la place Montesquieu, la rue et la place de l'Hocaille, la rue et la place Cardinal Mercier, la place Pierre de Coubertin, la rue Ladeuze, la rue et la place des Sports.

"La rentrée académique va engendrer l'arrivée et la présence à Louvain-la-Neuve de plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. Les établissements et infrastructures de l'UCLouvain et des hautes écoles étant disséminés sur le territoire, cela entrainera des déplacements pédestres sur l'ensemble du site", indique la bourgmestre Chantry.