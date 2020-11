Coronavirus en Belgique: le premier échevin de Waterloo est décédé du Covid-19

La commune de Waterloo a annoncé mercredi que son premier échevin, Yves Vander Cruysen, était décédé mardi soir après s'être battu durant cinq semaines contre le covid-19.

Né en 1963, journaliste de formation ayant notamment collaboré à l'Avenir, il était échevin à Waterloo depuis 1991 et conseiller provincial en Brabant wallon depuis 1999. Homme d'une grande culture, passionné par Waterloo, il avait notamment fondé le Belgo-Festival et le Festival du film historique de Waterloo. Yves Vander Cruysen est également l'auteur de multiples livres consacrés au champ de bataille de Waterloo, à l'histoire de Waterloo, à celle du Brabant wallon ou encore aux Belges qui ont connu un destin international.

Emblématique échevin de la culture à Waterloo depuis près de 30 ans, Yves Vander Cruysen avait aussi dynamisé le secteur touristique et avait oeuvré à la revalorisation du champ de bataille, participant à l'organisation de plusieurs reconstitutions historiques. Personnalité au savoir encyclopédique, il était aussi la mémoire vivante de sa commune.

"Yves était le plus ancien mandataire en fonction à Waterloo. Nous perdons une personnalité incontournable, un échevin dévoué, infatigable au service de sa passion: sa commune. Il a fait briller Waterloo au-delà des frontières à travers ses livres, ses chroniques et grâce aux nombreux événements dont il était le fondateur. C'est bien plus qu'une personnalité politique qui nous a quittés aujourd'hui. C'est un citoyen passionné et engagé. Waterloo est en deuil", a réagi la bourgmestre waterlootoise Florence Reuter.