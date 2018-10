Coupure de courant à La Hulpe en fin d'après-midi: la situation rétablie peu à peu vers 19h

Une panne d'électricité a touché plusieurs rues de La Hulpe dans la Brabant wallon en fin d'après-midi. Il s'agit d'un défaut de câble souterrain, a indiqué le porte-parole de l'opérateur Ores. Un certain temps a été nécessaire avant d'identifier cette cause. Vers 19 heures, deux heures après la coupure de courant, les techniciens rétablissaient peu à peu les cabines de distribution. Environ 500 personnes ont été affectées par le problème et se sont retrouvés plongés dans le noir.