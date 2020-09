Course-poursuite en plein quartier résidentiel à Rixensart: la police arrête deux suspects de trafic de drogue

Deux Schaerbeekois ont été arrêtés samedi à Rixensart pour un trafic présumé de stupéfiants, a-t-on appris lundi auprès du parquet du Brabant wallon.

Les deux jeunes hommes originaires de Schaerbeek et respectivement nés en 1996 et 1999 ont été interpellés samedi vers 00h30 au terme d'une course-poursuite engagée dans un quartier résidentiel de Rixensart.

Une importante somme d'argent liquide et des stupéfiants ont été découverts sur eux et dans le véhicule qu'ils occupaient. Un juge d'instruction a été saisi du dossier et les suspects ont été placés sous mandat d'arrêt.