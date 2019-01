Court-Saint-Etienne: le quotidien des habitants de l'avenue de Wisterzée chamboulé par une fuite de gaz

Ce mercredi, le quotidien des habitants de l'avenue de Wisterzée à Court-Saint-Etienne a été quelque peu chamboulé. En début d'après-midi, une fuite de gaz a été signalée à proximité d'un immeuble à appartements de la gare, nécessitant un important déploiement des services d'ORES, de la police et des pompiers. Alors que tout semblait être rentré dans l'ordre, une nouvelle alerte a été lancée quelques minutes après et une petite explosion sans gravité s'est produite dans la cave d'une habitation du périmètre.

Plusieurs habitations ont dû faire l'objet d'une évacuation. Il est question de 18 à 20 maisons. Le hall sportif de Court-Saint-Etienne étant mis à disposition de ceux qui le souhaitaient. La fuite en question a été colmatée.

"Hier, dans la soirée, après inspection des lieux par les services d'Ores, le feu vert a été donné et les habitants ont pu regagner leur domicile", nous informe ce jeudi matin la commissaire Boonen, de la zone d'Orne-Thyle.

Mais d'autres conséquences subsistent encore ce matin, comme nous l'a écrit Olivier, qui nous a contactés via le bouton orange: Alertez-nous: "J'ai constaté ce mztin que l avenue de Wisterzée était fermée en double sens, cela va être compliqué pour déposer les enfants à l'école", nous a-t-il écrit. La commissaire nous confirme que "suite à un arrêté de police l'avenue de Wisterzée est bien fermée dans les deux sens entre l'avenue des combattants et l'avenue du Modelage et ce, le temps que les services d'Ores procèdent à la réparation définitive la conduite de gaz".