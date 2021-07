Décrue à Jodoigne: "Nous avons évité bien pire grâce aux mesures prises depuis 1995"

La Grande Gette qui arrose Jodoigne se trouve en phase de décrue et la situation est sous contrôle, ont indiqué vendredi les autorités locales et les pompiers du Brabant wallon.

"Nous avons évité un scénario catastrophe bien pire grâce à toutes les mesures prises depuis 1995, dont la mise en œuvre de bassins de rétention, de clapets, de fascines, de fossés et d'autres dispositifs. Jodoigne et ses villages ont ainsi été relativement épargnés par ces intempéries. Les services communaux continuent leur prospection afin de cibler les zones à risque et les solutions à y déployer", précise une porte-parole de la Ville de Jodoigne par voie de communiqué. Les pompiers ont confirmé, vendredi à la mi-journée, que la situation se stabilisait. "La décrue de la rivière est en cours, il nous restera quelques caves à pomper. Nous restons néanmoins très présents sur le terrain, aux côtés de nos collègues qui travaillent dans les zones plus touchées comme Wavre et Grez-Doiceau", a ajouté le commandant des sapeurs jodoignois. Les autorités communales jodoignoises invitent les habitant à conserver les sacs de sable qui ont été mis à leur disposition. Les ouvriers communaux et les services de secours poursuivent les opérations de nettoyage et de déblaiement des voiries. Les autorités provinciales du Brabant wallon ont mis l'internat provincial à la disposition d'une douzaine de personnes sinistrées, qui y ont été temporairement relogées.