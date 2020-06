Des appartements pour isoler les personnes en difficulté à Louvain-La-Neuve: "On y reste 14 jours avant d'intégrer une maison communautaire"

Le CPAS de Louvain-La-Neuve a équipé quatre logements pour accueillir les personnes qui vivent des situations sociales difficiles et qui ne peuvent plus rester dans leur milieu familial.

A Louvain-la-Neuve, deux logements ont été mis à la disposition des personnes fragilisées par la crise du coronavirus. Les lieux ont été aménagés par le CPAS de la ville avec l'aide de plusieurs partenaires. Des appartements de quarantaine, temporaires, pour les sans-abris par exemple ou les mères seules avec enfants qui doivent s'isoler de leur milieu familial.

"On est susceptible d’avoir le virus en arrivant dans une maison communautaire. On ne peut évidemment pas le diffuser à toute la maison, et donc on est mis en isolement pendant 14 jours et puis on peut intégrer cette maison communautaire si on n’a pas été malade. Parfois c’est plus long si une maladie se déclenchait", explique Marie-Pierre Lewalle, présidente du CPAS de Louvain-la-Neuve.

Deux autres logements similaires ont été équipés au début de la crise, dès la mi-mars, pour venir en aide aux personnes qui vivent des situations sociales compliquées. Des logements disponibles donc pour les six maisons d'accueil que compte le Brabant wallon.