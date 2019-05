Dès aujourd'hui, vous pouvez rouler sur la bande d'urgence de la E411 entre Wavre et Overijse si vous avez au moins 2 passagers

La bande de covoiturage est inaugurée ce matin sur l'autoroute E411 entre Wavre et Overijse. La bande d'arrêt d'urgence, déjà utilisée par les bus et les taxis, sera désormais accessible aux véhicules avec au moins 3 passagers à l'intérieur (conducteur compris) et avec une vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Une autorisation valable seulement s'il y a des embouteillages.

Des caméras vérifieront la capacité des voitures empruntant cette voie, et leur vitesse. Les contrevenants s'exposent à une amende de 58 euros.

Ce projet pilote sera en phase test, pendant au moins 1 an. Même si sa durée dépendra de la volonté du prochain ministre wallon de la mobilité.

Initialement, le tronçon d'autoroute concerné par le test devait s'étendre de Wavre jusqu'à Bruxelles, soit une longueur de 17 km. Mais la Flandre n’a pas encore donné son accord pour les kilomètres sur son territoire.

Un autre tronçon est aussi testé entre Arlon et Sterpenich.