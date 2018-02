Des auto-stoppeurs frappent le conducteur et lui volent sa voiture à Bossut-Gottechain

Trois individus impliqués dans un violent car-jacking perpétré vendredi dans l'entité de Grez-Doiceau ont été placés sous mandat d'arrêt, a-t-on appris lundi auprès du parquet du Brabant wallon.



Un automobiliste a chargé plusieurs auto-stoppeurs lorsqu'il a été victime d'une violente agression, vendredi matin, alors qu'il circulait dans la rue Philippe Collette, à Bossut-Gottechain. L'un des passagers l'a frappé puis son véhicule a été volé. La voiture a ensuite été interceptée à Wavre où les suspects ont été surpris lors d'une tentative de cambriolage. L'un d'entre eux, majeur depuis neuf mois mais ayant déjà été condamné à deux reprises, a été appréhendé. Deux autres suspects, respectivement nés et 1997 et 1998, ont été interpellés un peu plus tard dans une maison de repos située à l'arrière de la caserne des pompiers de Wavre où ils prétendaient venir récupérer des documents.

Les trois hommes ont été déférés au parquet du Brabant wallon puis mis à la disposition d'un juge d'instruction qui les a placés sous mandat d'arrêt.